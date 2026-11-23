Пленный из ВСУ рассказал, что бегущих с Украины отстреливают на границе

Пленный боевик ВСУ рассказал, что бегущих с Украины отстреливают на границе Пленный из ВСУ рассказал, что бегущих с Украины отстреливают на границе

Москва23 ноя Вести.Мужчин, которые пытаются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации, отстреливают на границе. Об этом заявил пленный военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Григоренко, взятый в плен в Харьковской области во время операции "Медвежий угол".

В видео, предоставленном Минобороны РФ, Григоренко, отвечая на вопрос о попытках выезда с Украины, рассказал, что пересечь границу крайне сложно.

Это тоже такое себе приключение, там отстреливают на границе, выйти очень сложно сказал он

Он также отметил, что те, кому удается уйти, обычно выбираются через горы, и такой путь может занимать несколько недель.

Кроме того, Григоренко заявил, что сам не покидал позиции, поскольку рассчитывал на ротацию. По его словам, в этом году был принят закон, согласно которому военнослужащие могут находиться на позициях до двух месяцев, а обязательная ротация должна проводиться не позднее чем через месяц после этого срока.

Ранее РИА Новости сообщало, что украинцы массово пытаются оспорить отказы пограничников выпустить их из страны на фоне масштабной мобилизации.