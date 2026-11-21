Украинцы массово требуют в судах отменить запрет на выезд из страны Граждане Украины требуют в судах отменить запрет на выезд из страны

Москва21 ноя Вести.Украинцы массово пытаются оспорить отказы пограничников выпустить их из страны на фоне масштабной мобилизации, передает РИА Новости.

Как следует из данных реестра судебных решений, в ноябре 2025 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял сторону сотрудника предприятия, которому запретили выехать в служебную командировку в Польшу. Мужчине отказали в выезде на границе, несмотря на документ с отсрочкой и приказ о командировке. Изначально, суд отказал мужчине в иске, однако апелляция постановила, что все необходимые документы были представлены, а отказ пограничников был безосновательным.

В другом деле мужчина оспаривал отказ пограничников выпустить его с Украины через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. Он предъявил документы об отсрочке, разводе и рождении ребенка. Мужчина сообщил, что сам воспитывает и содержит ребенка. Суд согласился с его доводами и отменил отказ украинских пограничников. В июне 2026 года суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.

Еще один отказ от пограничников получил мужчина при попытке выехать с Украины вместе с матерью-инвалидом. В выезде было отказано, так как другой человек, ранее сопровождавший женщину, не вернулся в страну. Черкасский окружной административный суд постановил, что "ответчик переложил на истца ответственность за действия другого лица, которое не выполнило своей обязанности по возвращению на Украину", и отменил отказ.

Но, не все разбирательства такого рода заканчиваются в пользу граждан. Так, Верховный суд Украины оставил в силе отказ в иске мужчины, который считал, что отметка о снятии с воинского учета дает ему право на выезд. Суд постановил, что представленных документов недостаточно.

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