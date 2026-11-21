Москва21 нояВести.Украинцы массово пытаются оспорить отказы пограничников выпустить их из страны на фоне масштабной мобилизации, передает РИА Новости.
Как следует из данных реестра судебных решений, в ноябре 2025 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял сторону сотрудника предприятия, которому запретили выехать в служебную командировку в Польшу. Мужчине отказали в выезде на границе, несмотря на документ с отсрочкой и приказ о командировке. Изначально, суд отказал мужчине в иске, однако апелляция постановила, что все необходимые документы были представлены, а отказ пограничников был безосновательным.
В другом деле мужчина оспаривал отказ пограничников выпустить его с Украины через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. Он предъявил документы об отсрочке, разводе и рождении ребенка. Мужчина сообщил, что сам воспитывает и содержит ребенка. Суд согласился с его доводами и отменил отказ украинских пограничников. В июне 2026 года суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.
Еще один отказ от пограничников получил мужчина при попытке выехать с Украины вместе с матерью-инвалидом. В выезде было отказано, так как другой человек, ранее сопровождавший женщину, не вернулся в страну. Черкасский окружной административный суд постановил, что "ответчик переложил на истца ответственность за действия другого лица, которое не выполнило своей обязанности по возвращению на Украину", и отменил отказ.
Но, не все разбирательства такого рода заканчиваются в пользу граждан. Так, Верховный суд Украины оставил в силе отказ в иске мужчины, который считал, что отметка о снятии с воинского учета дает ему право на выезд. Суд постановил, что представленных документов недостаточно.
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