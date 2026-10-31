Москва31 окт Вести.Сотрудники пограничной службы в Польше начали требовать, чтобы возвращающиеся на родину украинцы показывали фотографии в своих смартфонах. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на слова попавшей в такую ситуацию украинки.

По словам женщины, пограничник потребовал предъявить фото в смартфоне, чтобы убедиться в ее пребывании в стране, из которой она возвращалась. Другие подробности ситуации не приводятся.

Ранее стало известно, что большинство жителей Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского.