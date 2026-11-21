Экс-сотрудник СБУ рассказал, возможен ли на Украине новый "майдан" Прозоров: нового "майдана" не будет - Украина стала бизнесом для Запада

Москва21 ноя Вести.Украина за прошедшие с начала "евромайдана" 13 лет превратилась в прибыльный бизнес-проект для Запада. Люди, которые стоят за властью в стране, заинтересованы в сохранении статуса кво, поэтому нового "майдана" не будет – они не допустят никаких изменений ни во внутренней, ни во внешней политике.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он отметил, что власть на Украине контролируют серьезные игроки, а саму страну можно сравнить с черной дырой – в нее вливаются огромные суммы денег, которые затем частично попадают в частные руки.

За нынешней властью на Украине стоят серьезные игроки на Западе, страна давно превратилась в выгодный бизнес-проект. Из-за коррупционных схем Украина стала как черная дыра – поглощает огромное количество денежных средств, часть которых перераспределяется в руки частным лицам. Как раз эти люди, заинтересованные в прибыли, не хотели бы изменения ситуации: любой "майдан", любое изменение власти – удар по их кошельку. У них достаточно полномочий, сил и возможностей, чтобы все оставить на своих местах, а также полное отсутствие нравственных взглядов и гуманизма. Поэтому новый "майдан" невозможен сказал Прозоров

По словам экс-сотрудника СБУ, самое большее, на что могут пойти кураторы из Вашингтона, Лондона и Брюсселя – это "косметическое изменение" в виде замены главы киевского режима Владимира Зеленского на аналогичного персонажа "а-ля Зеленский", но курс внешней и внутренней политики при этом будет полностью сохранен.

Прозоров также добавил, что Зеленский является частью коррупционных схем западных игроков, и они будут упорно защищать его, поскольку он все еще приносит им прибыль.

Ранее экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал, кто покрывает контрабанду наркотиков на Украине.