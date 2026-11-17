Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто на Украине покрывает контрабанду наркотиков Прозоров: СБУ контролирует контрабанду наркотиков на Украине

Москва17 ноя Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) курирует контрабанду наркотиков в стране. Об этом РИА Новости рассказал экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.

По его словам, расследование любых преступлений, связанных с незаконным ввозом на территорию страны запрещенных веществ, – это прерогатива СБУ. Таким образом украинская служба безопасности держит под контролем все каналы перемещения наркотических средств.

Кто что охраняет, тот то и имеет. Соответственно, все международные вот эти каналы контрабанды наркотиков, они все под СБУ заявил Прозоров

Экс-подполковник СБУ отметил, что ни полиция, ни государственное бюро расследований, ни национальное антикоррупционное бюро не рассматривают дела о контрабанде.

Ранее Егор Буркин по прозвищу Мексиканец, который фигурирует на пленках НАБУ, рассказал о масштабах коррупции на Украине. По его словам, купить можно практически любое решение – начиная от возбуждения или закрытия уголовного дела и заканчивая назначением на должность.