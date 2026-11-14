Расследование НАБУ "Карфаген" открыло лишь 5% от масштабов коррупции на Украине

Расследование НАБУ "Карфаген" – лишь 5% всего масштаба коррупции на Украине Расследование НАБУ "Карфаген" открыло лишь 5% от масштабов коррупции на Украине

Москва14 ноя Вести.Масштабы коррупции на Украине – колоссальные, расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу "Карфаген" о "крышевании" мошеннических колл-центров и наркоторговле открыло лишь 5% от них. Об этом рассказал Егор Буркин по прозвищу Мексиканец, который фигурирует на пленках НАБУ.

Все то, что вы услышали [на записях НАБУ], – это процент, может быть, максимум 5% от всего того, что сейчас творится на Украине сказал он в интервью блогеру Василию Тимошенко

Буркин отметил, что коррупция процветает на всех уровнях правоохранительной системы Украины, благодаря чему можно купить практически любое решение – будь то возбуждение уголовного дела, его закрытие или назначение на должность.

Он также подтвердил данные НАБУ о размерах взяток, которые владельцы нелегального бизнеса передавали представителям правоохранительных структур республики. По его данным, общий объем ежемесячных незаконных вознаграждений только за функционирование колл-центров составлял около 31,5 млн долларов. В год общие суммы достигали 350-370 млн долларов.

Собеседник блогера также подтвердил, что в его схемах участвовали задержанные ранее генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Дука и первый замначальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Ковальчук. Их силовики обвиняют в "крышевании" преступного бизнеса.