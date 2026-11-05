Москва5 ноя Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого замглавы департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На новых пленках, опубликованных 4 ноября НАБУ, Ценов фигурирует под кодовым именем "Прайс" сказано в публикации

Задержанный чиновник Нацполиции подозревается в причастности к "крышеванию" мошеннических колл-центров.

Кроме того, задержан первый замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерал Сергей Дука.

Эти задержания, а также ряд обысков прошли в рамках операции "Карфаген", благодаря которой была раскрыта новая преступная организация. НАБУ заявило, что в ее состав входили высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции Украины и офиса генпрокурора. Преступники занимались незаконным бизнесом, в том числе продажей наркотиков и обеспечением деятельности мошеннических кол-центров.

Ранее НАБУ раскрыло число "сотрудников" мошеннических кол-центров на Украине.