Москва16 окт Вести.Службу безопасности Украины боятся в стране все слои общества. Об этом руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил ИС "Вести".

Не забывайте, что СБУ — это служба, которая подчиняется напрямую президенту, а Александр Поклад не зря получил прозвище "личный киллер Зеленского". СБУ реально это сила, которая заставила себя бояться среди украинского общества, среди всех слоев, от простых, грубо говоря, граждан, обывателей до самых высших руководителей