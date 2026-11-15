Прозоров: в каждом подразделении ВСУ размером от батальона есть свои пыточные

Прозоров назвал подразделения ВСУ с собственными пыточными Прозоров: в каждом подразделении ВСУ размером от батальона есть свои пыточные

Москва15 ноя Вести.Пыточные есть в каждом формировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) размером с батальон и выше. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ, основатель центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

В беседе с ТАСС он отметил, что на Украине подобных объектов "сотни, если не тысячи".

У каждого подразделения ВСУ размером от батальона и выше есть такая своя пыточная. Называйте как угодно - зиндан, яма, подвал сказал экс-сотрудник СБУ

По его словам, командиры батальонов отправляют в такие пыточные неугодных, наркоманов и алкоголиков из числа боевиков, а также мирных жителей, которых подозревают в симпатии к России.

Ранее Прозоров заявил, что на Украине могут также располагаться пыточные для кадровых офицеров ВСУ, несогласных с действиями властей.

Между тем в российских силовых структурах подчеркнули, что высший командный состав ВСУ осведомлен лишь о части пыточных и покрывает факты их существования.