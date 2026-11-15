Москва15 нояВести.Пыточные есть в каждом формировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) размером с батальон и выше. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ, основатель центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.
В беседе с ТАСС он отметил, что на Украине подобных объектов "сотни, если не тысячи".
У каждого подразделения ВСУ размером от батальона и выше есть такая своя пыточная. Называйте как угодно - зиндан, яма, подвалсказал экс-сотрудник СБУ
По его словам, командиры батальонов отправляют в такие пыточные неугодных, наркоманов и алкоголиков из числа боевиков, а также мирных жителей, которых подозревают в симпатии к России.
Ранее Прозоров заявил, что на Украине могут также располагаться пыточные для кадровых офицеров ВСУ, несогласных с действиями властей.
Между тем в российских силовых структурах подчеркнули, что высший командный состав ВСУ осведомлен лишь о части пыточных и покрывает факты их существования.