"Большего цинизма придумать нельзя": экс-сотрудник СБУ о "пыточных" Нацгвардии Экс-сотрудник СБУ Прозоров указал на цинизм Нацгвардии в создании "пыточных"

Москва8 ноя Вести.Бойцы Национальной гвардии Украины, которые должны защищать население страны от преступности, организовали под Киевом тайную тюрьму, где пытали людей. О цинизме данной ситуации высказался бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

Он напомнил, что Национальная гвардия является частью правоохранительной системы Украины.

В этой ситуации, которая случилась под Киевом, меня больше удивляет то, что это осуществляли бойцы Национальной гвардии… Это аналог внутренних войск. И они занимались пытками, вымогательством, выкупом за деньги таких же граждан Украины, как и они сами, то есть тех, кого они непосредственно должны были защищать от преступности. По-моему, большего цинизма и жесткой такой иронии судьбы для граждан Украины придумать просто нельзя сказал Прозоров

Скандал с пыточными тюрьмами на Украине приобрел широкий размах 2 ноября. В этот день в Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле частного дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что после обнародования информации о пыточных у главы киевского режима Владимира Зеленского случилась истерика.