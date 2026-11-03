Прозоров не считает провокацией попадание подростка в тайную тюрьму под Киевом

Эксперт не считает провокацией попадание подростка в тайную тюрьму под Киевом Прозоров не считает провокацией попадание подростка в тайную тюрьму под Киевом

Москва3 ноя Вести.Подросток вряд ли оказался в тайной тюрьме для мобилизованных под Киевом из-за спланированной провокации. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Валерий Прозоров.

Эксперт отметил, что согласно информации из СМИ, молодой человек сам пришел к тайной тюрьме вместе с протестующими и перелез через забор, где его избили "доблестные защитники народа Украины".

Я думаю, что вряд ли это спланированная провокация, что туда этого четырнадцатилетнего подростка отправили. Скорее всего, парень просто побежал вместе со всеми за острыми впечатлениями. Ну, возможно, я ошибаюсь заметил эксперт

Вечером 2 ноября в сети появились сообщения о тайной тюрьме, в которой находились сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие. Возмущенные жители устроили митинг под Киевом, желая освободить пленников, но столкнулись с сопротивлением силовиков.