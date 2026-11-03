Москва3 ноя Вести.Беспорядки возле подвала частного дома под Киевом, где удерживали людей, продемонстрировали Украину в миниатюре. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц в статье для KP.RU.

Как отметил журналист, последствий для киевского режима от этой ситуации не будет. Коц добавил, что Украине показали ее истинное лицо лишь на один вечер.

А потом пришли крепкие ребята с дубинками. Полиция в ту же минуту испарилась, и замешкавшихся запинывали прямо на асфальте. Народный гнев продержался ровно до появления титушек. И это тоже Украина в миниатюре написал он

Ранее глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас заявил, что ситуация с удержанием людей в подвале под Киевом наглядно демонстрирует, во что превратился "европейский выбор" Украины. По мнению политика, населению страны пришло время снова выходить на майдан.