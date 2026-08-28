Коц: в Киеве поставлен рекорд по объявлению воздушных тревог

Военкор Коц прокомментировал удары по Киеву Коц: в Киеве поставлен рекорд по объявлению воздушных тревог

Москва28 авг Вести.Военкор Александр Коц рассказал о последствиях последних ударов по военным объектам в Киеве.

Его слова приводит KP.RU. По словам журналиста, накануне тревога в украинской столице звучала 13 раз.

Обошли прежний максимум от 1 марта 2022-го — тогда было 12. Сутки прошли почти без перерыва: сирена звучала суммарно около 15 часов. говорится в материале

Сирены также звучали практически во всех южных и восточных областях Украины, добавил Коц.

Накануне Вооруженные силы России поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють".