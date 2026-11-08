Экс-сотрудник СБУ Прозоров: "пыточные" на Украине существуют больше 12 лет

Экс-сотрудник СБУ заявил, что ситуации с "пыточными" на Украине больше 12 лет Экс-сотрудник СБУ Прозоров: "пыточные" на Украине существуют больше 12 лет

Москва8 ноя Вести.История с работой тайных пыточных камер и секретных тюрем на Украине длится уже более 12 лет. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

По его словам, первые слухи о подобных пыточных камерах и тюрьмах появились в период событий "майдана" в 2014 году.

Первые слухи о таких пыточных появились в период самого "майдана"… Корни растут оттуда. Потом было АТО на Востоке Украины, и у каждого добробата была своя тайная тюрьма, где реально пытали, издевались, калечили людей… История с тайными пыточными камерами на Украине, с секретными тюрьмами – это вообще не новость, это не вчера произошло. Это длится уже более двенадцати лет рассказал он

Ранее Прозоров отмечал, что организация тайных тюрем у различных подразделений на Украине является обычной практикой.

Число заключенных в них может доходить до четырех тысяч человек – такой информацией поделились представители одесского антифашистского подполья.

Скандал из-за пыточных на Украине приобрел широкий резонанс 2 ноября. В этот день в Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле частного дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей.