Подполье: в пыточных на Украине могут находиться до 4 тысяч заключенных

Подполье назвало возможное количество заключенных в пыточных на Украине Подполье: в пыточных на Украине могут находиться до 4 тысяч заключенных

Москва8 ноя Вести.Количество заключенных украинских тюрем, где применяют пытки, при определенных обстоятельствах может доходить до четырех тысяч, сообщили РИА Новости представители одесского антифашистского подполья.

По словам источника, на этот показатель влияет не вместимость отдельного объекта, а общая обстановка в стране.

В период относительной общественно-политической стабильности через такую сеть пыточных одновременно проходит примерно 500–700 человек, но при обострении ситуации число заключенных может возрасти до 3–4 тысяч.

Собеседник агентства уточнил, что цифры могут изменяться в зависимости от ситуации на подконтрольных Киеву территориях.

Он пояснил: когда у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возрастает потребность в пополнении для штурмовых операций, увеличивается количество задержанных.

Активизация протестных настроений — из-за коррупционных скандалов, неудач на фронте, подорожания стоимости жизни и других причин — также ведет к тому, что людей чаще помещают в пыточные.

Российская сторона не раз заявляла, что негласные тюрьмы действуют на Украине с 2014 года.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник называл среди регионов их наличия Киев, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую и другие области.

Подобные объекты находили и в освобожденных от украинских националистов Авдеевке и Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР): там удерживали и подвергали насилию людей, не согласных с политикой киевского режима.

Широкий резонанс тема с пыточными на Украине получила 2 ноября. В Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей. Собравшиеся скандировали "Позор!" и требовали пропустить внутрь помещения врача.

Теперь украинские власти пытаются запугать население: медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину, прибывших к пыточной, арестовали, других участников этого протеста разыскивают.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что пыточные могут существовать при каждой воинской части Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское законодательство это не запрещает.