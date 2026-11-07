РИА: число заключенных в пыточных на Украине может достигать 4 тысяч человек

Одесское подполье назвало число узников украинских подвальных тюрем РИА: число заключенных в пыточных на Украине может достигать 4 тысяч человек

Москва7 ноя Вести.Сеть подвальных тюрем на Украине может вмещать до четырех тысяч узников. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на одесское подполье.

Согласно сообщению, когда обстановка спокойная в пыточных содержится от 500 до 700 человек. Если политическая ситуация внутри страны обостряется или ВСУ начинают испытывать нужду в человеческих ресурсах, то растет число заключенных.

Ранее журналист ИС "Вести" Евгений Нипот указал, что киевский режим лжет населению о существовании тайных тюрем. Он также указал, что властям потворствуют местные СМИ.