Депутат: украинские пыточные приносят киевскому режиму $7,2 млрд в год Дубинский: пыточные приносят киевскому режиму $7,2 млрд в год

Москва6 ноя Вести.Украинские пыточные приносят киевскому режиму $7,2 млрд в год, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Подсчитаем доходность пыточных для режима [Владимира] Зеленского. $7,2 млрд в год. Все, как у нацистов, у них тоже концлагеря все были заточены на прибыль отметил Дубинский

На Украине насчитывают тысячи пыточных, в каждой содержат 30-40 человек. Средняя стоимость "откупного" от армии составляет $15 тыс. Таким образом, выкуп пленников из одной пыточной приносит киевскому режиму $600 млн в год.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года, на что неоднократно обращали внимание российские власти.