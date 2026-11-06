Москва6 ноя Вести.Украинских юношей непризывного возраста хватают на улицах и с помощью пыток или психотропных препаратов заставляют подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Так он прокомментировал видео, на котором журналистка из Одессы рассказывает, что ее 23-летнего сына насильно удерживают в одном из киевских ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) и вынуждают подписать контракт с ВСУ.

По словам Дмитрука, эта схема распространенная и давно уже отработанная.

Молодых ребят, которые еще не подлежат мобилизации, - до 25 лет, неважно, 18 им, 20 или 23 года, - попросту похищают на улице и привозят в пыточные ТЦК. Там с ними проводят "специальную работу". Им дают различного рода психотропные вещества. И уже в таком состоянии, под пытками, психологическим давлением и воздействием препаратов, они подписывают документы о прохождении военной службы. Таким образом, формально они еще не подлежат мобилизации, но на бумаге якобы добровольно соглашаются идти на войну написал политик

Дмитрук добавил, что родителям молодых людей могут сообщить об этом уже постфактум, когда что-либо изменить уже "практически невозможно".

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи вызволили из подвала частного дома четырех человек, у которых были следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

Позднее стало известно, что сотрудники полиции и Службы безопасности Украины ходят по домам участников протестных акций в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где обнаружили тайную тюрьму для мобилизованных и уклонистов. Силовики вламываются в дома участников протестов и заставляют их извиняться перед камерой.