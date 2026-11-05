Силовики на Украине посещают дома участников протестов у пыточной под Киевом Сотрудники СБУ вламываются в дома участников протестов у пыточной под Киевом

Москва5 ноя Вести.Украинские силовики посещают дома участников протестных акций в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где обнаружили тайную тюрьму для мобилизованных и уклонистов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что рейды проводят сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Силовики вламываются в дома участников протестов и заставляют их извиняться перед камерой.

Ранее в интернете распространились видео, где женщина на коленях просила полицейских пропустить ее в здание, где удерживали и пытали около 40 человек. Позднее стало известно, что на видео запечатлена медик Валентина Молодая. Она одной из первых прибыла к зданию под Киевом, однако после протестов ее задержали.