Суд отправил под стражу врача, задержанную после обнаружения пыточной под Киевом

Прибывшую к украинской пыточной медика Молодую отправили под стражу Суд отправил под стражу врача, задержанную после обнаружения пыточной под Киевом

Москва4 ноя Вести.Украинский суд заключил под стражу медицинского работника Валентину Молодую, задержанную после протестов возле тайной тюрьмы в Киевской области. Об этом пишут местные СМИ.

Суд отправил Валентину Молодую под стражу без права залога говорится в одной из публикаций

Медработнику предъявляют обвинения в препятствовании деятельности ВСУ, а также распространении сведений о местонахождении военнослужащих и организации массовых беспорядков.

Отмечается, что во время заседания Молодая пыталась подтвердить свой профессиональный статус, представив документы об образовании и соответствующие сертификаты.

Как выяснили журналисты, Молодая также имеет общественные награды, в том числе Международный орден королевы Анны и почетное звание "Рыцарь Отчизны".

Ранее в интернете распространились видео, где женщина на коленях просила полицейских пропустить ее в здание, где удерживали и пытали около 40 человек. Позднее стало известно, что на видео запечатлена Валентина Молодая. Она одной из первых прибыла к зданию, однако после протестов ее задержали.

В среду сведения о женщине также появились в базе украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Кроме того, туда внесли 14-летнего подростка, которого жестоко избивали в подвале, и его родителей.