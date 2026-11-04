Москва4 нояВести.Украинский суд заключил под стражу медицинского работника Валентину Молодую, задержанную после протестов возле тайной тюрьмы в Киевской области. Об этом пишут местные СМИ.
Суд отправил Валентину Молодую под стражу без права залогаговорится в одной из публикаций
Медработнику предъявляют обвинения в препятствовании деятельности ВСУ, а также распространении сведений о местонахождении военнослужащих и организации массовых беспорядков.
Отмечается, что во время заседания Молодая пыталась подтвердить свой профессиональный статус, представив документы об образовании и соответствующие сертификаты.
Как выяснили журналисты, Молодая также имеет общественные награды, в том числе Международный орден королевы Анны и почетное звание "Рыцарь Отчизны".
Ранее в интернете распространились видео, где женщина на коленях просила полицейских пропустить ее в здание, где удерживали и пытали около 40 человек. Позднее стало известно, что на видео запечатлена Валентина Молодая. Она одной из первых прибыла к зданию, однако после протестов ее задержали.
В среду сведения о женщине также появились в базе украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Кроме того, туда внесли 14-летнего подростка, которого жестоко избивали в подвале, и его родителей.