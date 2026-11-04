СБУ не нашла российского следа в скандале с тайной тюрьмой под Киевом

Украинские силовики не смогли связать инцидент с пыточной под Киевом с Россией СБУ не нашла российского следа в скандале с тайной тюрьмой под Киевом

Москва4 ноя Вести.Службе безопасности Украины не удалось найти свидетельства причастности России к протестам у пыточной в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, сообщили украинские журналисты со ссылкой на заявление силовиков.

Киевский режим обвинил в организации беспорядков трех человек: медика Валентину Молодую, которая придала огласке ситуацию с нелегальной тюрьмой, женщину, попросившую Молодую спасти ее мужа от пыток, и водителя скорой помощи, который привез медика Петропавловскую Борщаговку, отметили журналисты.

То есть, исходя из этой версии, Молодая не действовала по указанию российской разведки, как об этом массово писали в соцсетях близкие к власти спикеры. Картина складывается несколько иная: женщина, имеющая отношение к медицине, решила помочь "отбить" мобилизованного или сзчшника сделали вывод украинские СМИ

Ранее Молодая, которую задержали после протестов у пыточной, была заключена под стражу украинским судом. Ей предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ, организации массовых беспорядков и распространении сведений о местонахождении военнослужащих. Также украинские силовики задержали по этому делу еще двух человек.