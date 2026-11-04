СБУ задержала еще двух участников протеста у пыточной под Киевом СБУ предъявила обвинения двум участникам протеста у тюрьмы под Киевом

Москва4 ноя Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании еще двух протестующих у нелегальной тюрьмы Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

Один из задержанных – водитель машины скорой помощи. Как утверждает СБУ, незадолго до событий мужчина якобы разведал обстановку рядом с пунктом временной дислокации Нацгвардии, у которого позже произошли столкновения.

Вторая задержанная оказалась активной участницей протестов, призывавшей "к блокированию и повреждению автобуса Национальной гвардии". СБУ назвала ее "заказчицей провокаций" и предъявила ей и "и двум сообщникам" обвинения в препятствовании деятельности ВСУ и несанкционированном распространении информации о движении украинских войск.

Также ведомство готовит обвинение в отношении еще одной активной участницы столкновений.

Обвинения, предъявленные задержанным, могут повлечь за собой до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно о задержании медика Валентины Молодой, которая первой прибыла к дому с пыточной. Позже украинский суд заключил ее под стражу без права залога.