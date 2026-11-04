Задержанная под Киевом медик входила в сотню лучших врачей Украины

Медик Молодая, задержанная под Киевом, входила в топ-100 врачей Украины Задержанная под Киевом медик входила в сотню лучших врачей Украины

Москва4 ноя Вести.Медработница Валентина Молодая, задержанная из-за событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом, входила в рейтинг ста лучших врачей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие данные.

В своих социальных сетях Молодая публиковала кадры с награждения ста лучших врачей страны. На видео ведущий мероприятия представил ее как врача высшей категории, дерматовенеролога, хирурга. Также медик в соцсетях неоднократно делилась кадрами пластических операций.

Молодая первой прибыла к дому с нелегальной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке. Она занималась осмотром людей, которых удерживали в подвале здания.

Позднее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил о задержании медработницы.