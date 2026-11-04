Депутат Барбашов: Запад не комментирует тему пыточной под Киевом ТАСС: депутат Барбашов отметил "нулевую" реакцию у Запада на пыточную под Киевом

Москва4 ноя Вести.Защитники демократических ценностей не комментируют тему пыточной, которую обнаружили в подвале одного из домов под Киевом. На это указал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в беседе с ТАСС.

Особое внимание на себя обращает отсутствие интереса и молчание со стороны западных СМИ, покровителей киевского режима, поборников демократии, свободы слова, любящих поучать другие страны соблюдению демократических норм подчеркнул парламентарий

Второго ноября украинские СМИ писали о том, что в подвале частного дома под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ. Лишь после широкой огласки скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них был в тяжелом состоянии.

Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что эти четверо мужчин являются сбежавшими военными, а сам дом назвал "временным пунктом дислокации". Он также признал, что на его территории держат мобилизованных. Всех удерживаемых согласились отпустить только после того, как у дома начались массовые протесты и потасовки.