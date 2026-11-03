Москва3 ноя Вести.Обнаружение пыточной в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом может быть связано с предстоящими переговорами по украинскому конфликту. Такое предположение озвучил ИС "Вести" журналист, автор проекта PashaToday Павел Кухаркин.

Журналист назвал случившееся в Киеве странным и сложным кейсом.

Но почему он всплыл вчера и почему его решают на таком серьезном уровне? Если все заметили, то какой-то бунт каких-то людей с достаточно скромной информацией в начале решается не абы кем, а Кириллом Будановым – нынешним главой офиса президента и бывшим руководителем разведки (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)… Это значит, что вчерашняя проблема… является проблемой государственного значения для Украины… Речь идет о том, что вчера, на весь мир дискредитировали основу и опору нынешнего режима [его главы Владимира] Зеленского, а именно террористические бандформирования националистов… Поэтому для Зеленского этот кейс принципиально важный сказал Кухаркин

По мнению журналиста, вчерашние события произошли не сами собой.

Это в том числе "привет" от западных партнеров, возможно, даже Соединенных Штатов Америки в преддверии переговоров. Надо понимать, что коррупционный кейс, который Штаты запускали, он больно ударил по Зеленскому, но еще больнее, когда выбивают и десакрализируют то, на чем держится режим, а именно на силовом блоке, на националистах, на тех людях, которые без войны жить не могут сказал Кухаркин

Ранее глава офиса президента Украины заявил, что события с насильственным удержанием людей, произошедшие в Петропавловской Борщаговке под Киевом, недопустимы для государства.