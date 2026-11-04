Эксперт заявил, что скандал вокруг пыточной стал ударом для Зеленского Пятибратов: скандал вокруг пыточной стал болезненным ударом для Зеленского

Москва4 ноя Вести.Скандал вокруг пыточной, обнаруженной в селе Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева стал болезненным ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

Эксперт отметил, что информация о пыточной вызвала слишком большой резонанс.

Очень много внимания было привлечено, плюс, когда разгоняли возмутившихся, там тоже умудрились забить людей … Будут ожидать какого-то решения по этому вопросу, будут ожидать результатов расследования в любом случае, а значит, кого-то, скорее всего, накажут. Могут опять в очередной раз замять, конечно … Все-таки Украина – это военная диктатура, там замять несложно. Но тем не менее резонансная ситуация, насчет которой не только мы пишем, в России, но и по всему миру писали, там пытаются Зеленского обелить, но это точно болезненный для него удар сказал эксперт

Ранее Иван Пятибратов заявил, что тема пыточных на Украине очень болезненна для Европы, так как Запад вкладывает огромные деньги в главу киевского режима Владимира Зеленского, а тот продолжает подкладывать им свинью.