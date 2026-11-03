Карнаухов: Буданов не представлял, во что выльются события в пригороде Киева

Буданов не ожидал, к чему приведет обнаружение пыточной под Киевом Карнаухов: Буданов не представлял, во что выльются события в пригороде Киева

Москва3 ноя Вести.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приехавший к месту протестов в селе Петропавловская Борщаговка, не представлял, чем закончатся эти выступления. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Сергей Карнаухов.

Он добавил, что Буданов хотел использовать этот визит для собственной предвыборной кампании.

Мы вчера с вами наблюдали то, как начинает разворачиваться предвыборная кампания Буданова. Другой вопрос, что не получилось. Не получилось, потому что, судя по всему, Буданов и представить себе не мог, во что выльется то, что происходило вчера на улице рассказал Карнаухов

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал возможность Буданова занять кресло президента Украины. По его словам, он не видит главу офиса Зеленского на этом посту.