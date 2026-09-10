Буданов признал, что дроны не помогут победить в конфликте с РФ

Дроны не помогут ВСУ переломить ситуацию на передовой, считает Буданов Буданов признал, что дроны не помогут победить в конфликте с РФ

Москва10 сен Вести.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) признал, что беспилотники не помогут вооруженным силам Украины переломить ситуацию в зоне СВО, передает издание Delfi.

Во время выступления на конференции в Риге Буданов привел в качестве примера опыт конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном.

Это только оружие поддержки боевых действий на фронте, но, в конце концов, они работают только в комбинации с другими факторами сказал Буданов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается нанести поражение России за счет ударов дронов по российским мирным объектам и логистике, однако результат оказывается противоположным ожиданиям. Этими ударами, подчеркнул глава государства, киевский режим "открыл ящик Пандоры" и "выпустил джинна из бутылки".

Генпрокурор РФ Александр Гуцан, в свою очередь, отмечал, что ВСУ атакуют логистические центры в России, чтобы вызвать панику у населения.