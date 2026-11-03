"Он перестает здраво мыслить": военный эксперт Крапивник о Буданове Эксперт Крапивник: Буданов показал слабость на фоне скандала с "пыточной"

Москва3 ноя Вести.Реакция главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на ситуацию с домом под Киевом, где держали мужчин, демонстрирует его слабость. Об этом заявил военный эксперт Станислав Крапивник.

В беседе с MK.RU он прокомментировал как Буданов прибыл в Киевскую область, где в селе Петропавловская Борщаговка была обнаружена секретная тюрьма, которую местные жители назвали "пыточной".

Многие вчера увидели, что под давлением и в состоянии стресса он перестает четко и здраво мыслить. Он тут же перешел на русский язык. Если бы он держал себя в руках, то говорил бы на украинской мове указал Крапивник

Ранее бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что Буданов был осведомлен о наличии в стране тайных тюрем. Чиновник закрывал на подобные практики глаза еще будучи глава главного управления разведки (ГУР) Украины.