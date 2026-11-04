Избитого под Киевом подростка в связи с "пыточной" внесли в "Миротворец"

Избитого под Киевом подростка и его семью внесли в базу "Миротворца" Избитого под Киевом подростка в связи с "пыточной" внесли в "Миротворец"

Москва4 ноя Вести.Четырнадцатилетнего Алексея П., которого избили в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, внесли в базу украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Сведения появились на ресурсе 4 ноября.

Авторы сайта обвиняют подростка в якобы подрыве обороноспособности Украины, а также в нападении на военнослужащих украинской Нацгвардии возле частного дома, в подвале которого удерживали и пытали около 40 человек.

В базу также включили родителей подростка. Основанием для этого стало неисполнение ими родительских обязанностей.

Также в "Миротворец" добавили и медицинского работника Валентину Молодую, которая первой прибыла к "пыточной" в Киевской области. Ее до сих пор удерживают под стражей.

Ранее подросток, освобожденный из подвала, рассказал, что жил рядом с тайной тюрьмой и попал туда случайно, упав с забора. После этого его удерживали на территории и жестоко избивали.