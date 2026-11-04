"Били головой об пол": подросток раскрыл зверства нелегальной тюрьмы под Киевом Подросток рассказал об издевательствах в нелегальной тюрьме под Киевом

Москва4 ноя Вести.Юноша, которого спасли из нелегальной тюрьмы под Киевом, рассказал о пытках и жестоком обращении, которому подвергся в ее стенах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сейчас подросток находится в Киевской областной больнице с травмами. У него порезаны пальцы, болит ребро, ему трудно ходить.

По словам парня, он живет неподалеку от места происшествия, поэтому и оказался там. Мальчик залез на забор перед зданием, после чего из дома вышли люди с лопатами и начали швырять в него кирпичи. Подросток упал и оказался на внутренней территории. Его схватили люди в черной одежде, балаклавах и принялись избивать.

Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол рассказал подросток

Спустя время мальчика вывели из здания и передали врачам.

Ранее стало известно, когда в ВСУ появились первые пыточные.