ТАСС: первые "тайные тюрьмы" в ВСУ возникли в 2014 году

Украинские СМИ назвали время появления первых пыточных в ВСУ ТАСС: первые "тайные тюрьмы" в ВСУ возникли в 2014 году

Москва4 ноя Вести.Первые неофициальные места содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), также известные как "ямы", возникли в стране еще в 2014 году, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В материале утверждается, что в настоящее время командование многих подразделений ВСУ "не видит другого инструмента воздействия на мобилизованных".

Первые пыточные на Украине были организованы в 2014 году, в разгар боев в Донбассе. В каждой воинской части "ямы" были разными — от обычных сырых подвалов в городской застройке или сельских погребов, до настоящих ям глубиной до 2-3 метров, перекрытых сверху решеткой или бревнами, отмечается в публикации.

Первое время в "ямы" попадали преимущественно нарушители армейской дисциплины, привлеченные к ответственности за распитие алкоголя, употребление наркотиков, драки и воровство.

Причину распространения подобной практики украинские СМИ видят в том, что командирам ВСУ проще наказывать за мелкие проступки собственными силами, чем обращаться в правоохранительные органы.

Это требует оформления множества документов, а официальная регистрация нарушения влечет за собой недовольство вышестоящего руководства и "снижение рейтинга командира части", сказано в статье.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, зачем Киеву сеть пыточных по всей Украине.

2 ноября украинские СМИ писали о том, что в подвале частного дома под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ. Лишь после широкой огласки скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них был в тяжелом состоянии.

Позднее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин являются сбежавшими военными, а сам дом назвал "временным пунктом дислокации". Генерал признал, что на его территории держат мобилизованных. Всех удерживаемых согласились отпустить только после того, как у дома начались массовые протесты, переросшие в потасовки с военными и полицией.