Мирошник: ВСУ запустили конвейер пыток в тайных тюрьмах Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ запущен конвейер пыток

Москва17 окт Вести.Киевский режим запустил конвейер пыток и издевательств в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всячески замалчивает это, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Мирошник совершает рабочий визит в Нью-Йорк (США). Посол призвал Комитет ООН против пыток разобраться с системой украинских "секретных тюрем"​​​.

Они стремятся умалчивать, что основные преступления совершаются именно в секретных тюрьмах, зинданах, подвалах - там, где запущен конвейер издевательств, пыток и истязаний приводит РИА Новости слова Мирошника

Мирошник неоднократно заявлял о тайных тюрьмах ВСУ, где пленные проходят "марафон истязаний", их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде.

Секретные тюрьмы находятся в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины.

Киевский режим не пускает в тайные тюрьмы представителей гуманитарных организаций.