Мирошник: убитых в тайных пыточных Украины вносят в списки пропавших без вести Посол Мирошник: киевский режим выдает жертв тайных тюрем за пропавших без вести

Москва12 ноя Вести.Киевский режим скрывает судьбы людей, попавших в тайные пыточные, и вносит их имена в списки пропавших без вести. Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Задержанного забивают до смерти, а затем просто вносят в списки пропавших без вести. На этом все заявил Мирошник

Дипломат пояснил, что семья может узнать, что на самом деле случилось с родственником, лишь в том случае, если кто-то из сослуживцев или непосредственных исполнителей казни признается в содеянном и сообщит, где было спрятано тело погибшего.

Посол Мирошник неоднократно говорил, что на Украине функционирует целая система тайных тюрем, где издеваются над пленными и пытают их. По его словам, такие тюрьме есть в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Российские военнослужащие обнаружили камеры, где пытали людей, в том числе гражданских, которые выражали несогласие с политикой киевского режима, в освобожденных Авдеевке и Мариуполе.

Пыточные на Украине существуют уже более 12 лет, с 2014 года. Этот вопрос не раз поднимали российские власти, но самый сильный общественный резонанс тема получила 2 ноября, когда под Киевом в подвале одного из домов была обнаружена пыточная камера, где людей насильно удерживали и избивали.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видео, в котором обнародовала адреса секретных тюрем и пыточных на территории Украины.