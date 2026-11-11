Журналистка Панченко обнародовала адреса секретных тюрем и пыточных на Украине Украинская журналистка Панченко опубликовала адреса пыточных по всей Украине

Москва11 ноя Вести.Украинская журналистка Диана Панченко представила видеоматериал, в котором обнародовала адреса и детали функционирования тайных тюрем и пыточных на территории Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала.

Журналистка рассказала, что ранее получила более тысячи обращений от людей, прошедших через подобные учреждения и подробно описавших применявшееся к ним насилие.

В представленном перечне указаны адреса объектов, расположенных в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Чернигове, Сумах, Полтаве, Николаеве, Ровно, Тернополе, Черкассах, а также на территориях Киевской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и в подконтрольной Киеву части ДНР.

Панченко уточнила, что под камеры пыток приспосабливали помещения государственных и муниципальных учреждений, включая здания заводов, поликлиник, наркодиспансеров, санаториев и бывших детских оздоровительных лагерей.

Все это - государственные объекты, на которых сегодня удерживают и пытают людей подытожила она

Ранее Панченко заявила, что тайные пыточные существуют в каждой области Украины. В одном только Киеве, по ее словам, их 15.