Москва11 нояВести.Украинская журналистка Диана Панченко представила видеоматериал, в котором обнародовала адреса и детали функционирования тайных тюрем и пыточных на территории Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала.
Журналистка рассказала, что ранее получила более тысячи обращений от людей, прошедших через подобные учреждения и подробно описавших применявшееся к ним насилие.
В представленном перечне указаны адреса объектов, расположенных в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Чернигове, Сумах, Полтаве, Николаеве, Ровно, Тернополе, Черкассах, а также на территориях Киевской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и в подконтрольной Киеву части ДНР.
Панченко уточнила, что под камеры пыток приспосабливали помещения государственных и муниципальных учреждений, включая здания заводов, поликлиник, наркодиспансеров, санаториев и бывших детских оздоровительных лагерей.
Все это - государственные объекты, на которых сегодня удерживают и пытают людейподытожила она
Ранее Панченко заявила, что тайные пыточные существуют в каждой области Украины. В одном только Киеве, по ее словам, их 15.