Подполье: около 50-70 секретных пыточных могут существовать на Украине

На Украине могут действовать до 70 тайных тюрем Подполье: около 50-70 секретных пыточных могут существовать на Украине

Москва7 ноя Вести.Порядка 50-70 тайных тюрем могут в настоящий момент существовать на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в антифашистском подполье Одессы.

По словам собеседника агентства, подобные обнаруженной под Киевом пыточной секретные учреждения действуют на всей территории Украины.

В целом сейчас может действовать порядка 50-70 тайных тюрем различной направленности и размера сказал он

По его словам, основная часть таких тюрем расположена в центральной и юго-восточной части Украины.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что пыточные могут существовать при каждой воинской части Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское законодательство это не запрещает.