Москва7 нояВести.Порядка 50-70 тайных тюрем могут в настоящий момент существовать на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в антифашистском подполье Одессы.
По словам собеседника агентства, подобные обнаруженной под Киевом пыточной секретные учреждения действуют на всей территории Украины.
В целом сейчас может действовать порядка 50-70 тайных тюрем различной направленности и размерасказал он
По его словам, основная часть таких тюрем расположена в центральной и юго-восточной части Украины.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что пыточные могут существовать при каждой воинской части Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское законодательство это не запрещает.