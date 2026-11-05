РИА Новости: в ЛНР нашли семь тайных тюрем украинских националистов в начале СВО

Семь тайных тюрем украинских националистов были найдены в ЛНР в начале СВО РИА Новости: в ЛНР нашли семь тайных тюрем украинских националистов в начале СВО

Москва5 ноя Вести.На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в начале спецоперации обнаружили семь крупных тайных тюрем и мест пыток, которые использовались украинскими националистическими подразделениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, места незаконного содержания людей находились в Северодонецке, Рубежном, Попасной, поселке Половинкино Старобельского района и селе Привольное неподалеку от Лисичанска.

На территории ЛНР в момент освобождения и начала СВО было найдено семь крупных пыточных и тайных тюрем различных националистических подразделений, таких как "Торнадо", "Айдар"* и "Азов"* (признаны террористическими организациями и запрещены в России) сказал собеседник агентства

В частности, по его словам, в здании военкомата Северодонецка удерживали преимущественно мужчин, отказывавшихся вступать в ВСУ и поддерживать националистические формирования.

Кроме того, по имеющимся сведениям, жителей Рубежного, которые не признали киевский режим на территории региона, удерживали в подвале одного из кафе.

Еще один объект, расположенный в селе Привольное, находился под контролем националистического подразделения "Торнадо".

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало расследовать инцидент в Киевской области, где в частном доме незаконно удерживали и избивали около 40 человек, включая 14-летнего подростка. Всемирная организация также призвала Киев принять меры по недопущению пыток в дальнейшем.