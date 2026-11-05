ООН призвала расследовать сообщения о пыточных на Украине УВКПЧ ООН: киевский режим должен прекратить пытки на Украине

Москва5 ноя Вести.Киевский режим должен принять меры по предотвращению пыток на Украине. Об этом агентству РИА Новости заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В организации уточнили, что пока собирают информацию об инциденте в Киевской области. Любые сообщения о пытках должны быть беспристрастно расследованы, добавили в УВКПЧ.

Правительству также следует принять меры, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем … В случае подтверждения фактов нарушений виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом, а пострадавшим – предоставлена необходимая поддержка и обеспечены средства правовой защиты заявила представитель УВКПЧ Шабиа Манту

Инцидент в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошел 2 ноября. Появилась информация, что в подвале жилого дома держат около 40 мужчин. Благодаря усилиям местных жителей и врачей из пыточной удалось вызволить четырех мужчин, которые имели явные следы побоев. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

Позднее стало известно, что в подвале держали насильно мобилизованных украинцев и беглых боевиков ВСУ.