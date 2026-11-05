ООН затрудняется подтвердить сведения о тайной тюрьме под Киевом Представитель ООН затрудняется подтвердить сведения о тайной тюрьме под Киевом

Москва5 ноя Вести.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о ситуации в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, но подтвердить имеющиеся сведения затрудняется. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель управления.

Он отметил, что по этой теме необходимо провести тщательное расследование.

Мы осведомлены о сообщениях об инциденте, который, предположительно, произошел на объекте Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом. УВКПЧ продолжает собирать информацию, однако на данный момент не может подтвердить достоверность этих сообщений сказал представитель УВКПЧ

Ранее в интернете распространились видео, где женщина на коленях просила полицейских пропустить ее в здание, где удерживали и пытали около 40 человек. Позднее стало известно, что на видео запечатлена медик Валентина Молодая. Она одной из первых прибыла к зданию под Киевом, однако после протестов ее задержали.