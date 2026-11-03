Молчание ООН о пытках на Украине равносильно соучастию в них, заявил Гатилов Гатилов: молчание ООН об украинских пыточных равносильно соучастию

Москва3 ноя Вести.Молчание Организации Объединенных Наций о пытках на Украине равносильно соучастию в преступлениях киевского режима, заявил постпред РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Комментарий дипломата размещен в Telegram-канале постоянного представительства.

Дипломат задался вопросом, почему верховный комиссар ООН по правам человека и Совет по правам человека ООН никак не реагируют на свидетельства украинских преступлений и в то же время регулярно "на скорую руку штампуют антироссийские пасквили".

Требую от ооновских чиновников и экспертов, рядящихся в тогу защитников справедливости, публичного осуждения происходящего на Украине беззакония. Молчание этих "правозащитников" равносильно их открытому пособничеству и соучастию в ужасающих преступлениях необандеровцев сказал Гатилов

Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом около 40 человек. После появления информации, что там удерживают мобилизованных украинцев и беглых боевиков ВСУ, рядом с домом начали собираться люди.

По информации депутата Верховной рады Артема Дмитрука, при столкновении протестующих с силовиками были слышны выстрелы, есть данные о погибших и пострадавших.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что подобных мест на Украине много, поскольку именно на них держится власть главы киевского режима Владимира Зеленского.