Москва3 нояВести.Молчание Организации Объединенных Наций о пытках на Украине равносильно соучастию в преступлениях киевского режима, заявил постпред РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Комментарий дипломата размещен в Telegram-канале постоянного представительства.
Дипломат задался вопросом, почему верховный комиссар ООН по правам человека и Совет по правам человека ООН никак не реагируют на свидетельства украинских преступлений и в то же время регулярно "на скорую руку штампуют антироссийские пасквили".
Требую от ооновских чиновников и экспертов, рядящихся в тогу защитников справедливости, публичного осуждения происходящего на Украине беззакония. Молчание этих "правозащитников" равносильно их открытому пособничеству и соучастию в ужасающих преступлениях необандеровцевсказал Гатилов
Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом около 40 человек. После появления информации, что там удерживают мобилизованных украинцев и беглых боевиков ВСУ, рядом с домом начали собираться люди.
По информации депутата Верховной рады Артема Дмитрука, при столкновении протестующих с силовиками были слышны выстрелы, есть данные о погибших и пострадавших.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что подобных мест на Украине много, поскольку именно на них держится власть главы киевского режима Владимира Зеленского.