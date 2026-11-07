Дудчак: на Украине есть силы, которые стремятся заменить Зеленского Дудчак: на Украине есть силы, желающие заменить Зеленского

Москва7 ноя Вести.Сведения о тайных тюрьмах на Украине попали в открытое информационное пространство благодаря существованию сил, которые хотят заменить главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак в интервью ТАСС.

На Украине все отчетливее проявляется борьба различных центров влияния, отметил эксперт.

Просто есть силы, которые хотели бы заменить Зеленского. Его лично, его компанию собой приводит ТАСС слова Дудчака

Эксперт отметил, что сведения о секретных тюрьмах могут навредить Зеленскому и его приближенным. При этом Западу важно сохранить сам киевский режим, а не его главаря.

В российских силовых структурах сообщили, что в начале спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили семь крупных тайных тюрем и мест пыток, которые использовали украинские националистические подразделения.