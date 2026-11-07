Мирошник: Зеленский в истерике после обнародования данных о пыточной под Киевом

Мирошник оценил реакцию Зеленского на обнаружение пыточной под Киевом Мирошник: Зеленский в истерике после обнародования данных о пыточной под Киевом

Москва7 ноя Вести.Истерика случилась у главы киевского режима Владимира Зеленского после обнародования информации о тайной пыточной под Киевом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По словам дипломата, Зеленский испугался всплеска информации, которая способна опорочить Украину именно в момент обсуждения на Западе новых финансовых траншей и выделения дополнительного вооружения.

То, что на малозначительный инцидент уже через несколько часов оперативно приехал командующий Нацгвардией и руководство офиса президента, доказывает: они прибыли туда по прямому указанию Зеленского. У Зеленского реально была истерика сказал Мирошник

Он также выразил уверенность, что глава киевского режима знает о существовании тайных тюрем на Украине, но никогда в этом не признается.

Ранее в антифашистском подполье Одессы заявили, что на Украине в настоящий момент существует около 50-70 тайных тюрем.