Зеленский боится предъявлять претензии азовцам за организацию тюрьмы под Киевом Скориков: Зеленский боится предъявлять претензии азовцам за тюрьму под Киевом

Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испугались предъявлять претензии азовцам ("Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) за организацию тюрьмы под Киевом. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Он добавил, что члены организации могут прийти с оружием к Зеленскому и его окружению.

Банковая, конечно, боится радикалов из "Азова", которых нельзя ругать, они же главные герои русофобской Украины. Они же на передовой, сражении с ненавистной Россией. И вообще, они могут сами предъявить власти счет с оружием в руках заявил Скориков

Ранее политолог-международник Тимур Шафир назвал организацию подвальных тюрем отлаженным бизнесом на Украине. По его словам, такой бизнес может быть поделен между различными силовыми структурами.