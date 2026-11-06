В "Азове" пожаловались на нападение родственников узников тюрьмы под Киевом Боевики "Азова" пожаловались на родственников узников пыточной под Киевом

Москва6 ноя Вести.Боевики "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) пожаловались, что на них совершили нападения родственники людей, которых насильно удерживали в доме-тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что соответствующая информация появилась в закрытых группах боевиков.

"Азов" в закрытых группах пожаловался на нападение родственников людей, которых они удерживали в пыточной под Киевом заявили в силовых структурах

Инцидент, как отмечается, произошел после отъезда главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с места событий.

Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом с домом, на месте началась стрельба, был распылен газ.

Буданов заявил, что подобных зданий на Украине много.