ТАСС: боевики "Азова" вымогали выкуп за удерживаемых в пыточной под Киевом людей

"Азовцы" вымогали деньги за освобождение людей из пыточной под Киевом ТАСС: боевики "Азова" вымогали выкуп за удерживаемых в пыточной под Киевом людей

Москва4 ноя Вести.Боевики бригады "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) вымогали выкуп за людей, которых удерживали в пыточной в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, заявило агентство ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

Один из собеседников журналистов отметил, что "азовцы" старались отправлять в тайную тюрьму тех украинских военных, родственники которых не могли определить их местоположение, либо тех, кто числился пропавшим без вести.

В доме на Петропавловской Борщаговке содержались люди, с родственников которых боевики "Азова" требовали огромные деньги за безопасность… Отловленных доставляли в неофициальные тюрьмы, где под легендой взятия в плен российскими войсками, вымогали с родственников деньги за их безопасность сказал он

Ранее председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что тайная тюрьма под Киевом, которую организовал "Азов", показала гнилое нутро власти Владимира Зеленского. Он отметил, что пытки давно стали обязательным атрибутом украинской власти.