ТАСС: "Азов" запустил сбор для боевиков и полиции после ситуации с пыточными

"Азов" запустил срочный денежный сбор после вскрытия пыточной ТАСС: "Азов" запустил сбор для боевиков и полиции после ситуации с пыточными

Москва6 ноя Вести.Группировка "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ) запустила срочный сбор денежных средств для своих боевиков и полиции.

Об этом агентству ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Сообщается, что соответствующую информацию украинские боевики публиковали в своих закрытых группах.

"Азов" в своих закрытых группах объявил срочный сбор денег для своих боевиков и полиции после того, как была вскрыта их пыточная рассказал собеседник агентства

По данным российских силовиков, цели сбора не обозначены. Однако в своих сообщениях "азовцы" в негативном контексте упоминают спасенных из пыточных людей. Например, найденного в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летнего мальчика боевики называли "недоноском, посмевшим усомниться в легитимности" главы киевского режима Владимира Зеленского.

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины.