Эксперт Дудчак рассказал, как история с тюрьмами может навредить Зеленскому Дудчак: Зеленский может пострадать из-за истории с тайными тюрьмами

Москва6 ноя Вести.Сведения о секретных тюрьмах для мобилизованных могут навредить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его приближенным. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

В беседе с ТАСС он отметил, что Западу нужно сохранить на Украине такой же режим, при этом не важно, чтобы во главе оставался Зеленский.

Режиму повредить вряд ли может. Зеленскому и его окружению - может. Это же люди-функции, они могут быть заменены сказал Дудчак

Накануне заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что киевский главарь боится предъявлять претензии азовцам ("Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) за организацию тюрьмы под Киевом.

Ранее украинские СМИ передали, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом примерно 40 человек. После публикаций люди начали собираться рядом с домом, на месте началась стрельба, был распылен газ.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине существует еще много зданий, подобных дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором насильно удерживали мобилизованных.