Прозоров: пыточные на Украине есть в каждом управлении СБУ

Экс-подполковник СБУ рассказал, где можно найти пыточные на Украине Прозоров: пыточные на Украине есть в каждом управлении СБУ

Москва6 ноя Вести.Свои пыточные есть у каждого управления Службы безопасности Украины, заявил агентству РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он отметил, что обычно пыточные оборудуют в подвалах, тирах и складах. Также СБУ использует для тайных тюрем арендованные частные дома с большими подземными помещениями, например, подземными гаражами, поскольку в последнее время СБУ рассредоточивается по частному сектору.

По моим сведениям, такие пыточные есть в каждом управлении СБУ​​​… Каких-либо отличительных черт, говорящих, что в этом [конкретном] доме находится пыточная тюрьма, нет. Это обычные помещения отметил Прозоров

Ранее бывший заключенный секретной тюрьмы СБУ, руководитель аналитического отдела движения "Другая Украина" Алексей Самойлов рассказал, что самую страшную пыточную СБУ держала в Луганске. А председатель совета "Другой Украины" Виктор Медведчук заявил, что тайная тюрьма под Киевом показала гнилое нутро власти Владимира Зеленского.

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков ВСУ.