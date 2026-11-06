Москва6 нояВести.Свои пыточные есть у каждого управления Службы безопасности Украины, заявил агентству РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Он отметил, что обычно пыточные оборудуют в подвалах, тирах и складах. Также СБУ использует для тайных тюрем арендованные частные дома с большими подземными помещениями, например, подземными гаражами, поскольку в последнее время СБУ рассредоточивается по частному сектору.
По моим сведениям, такие пыточные есть в каждом управлении СБУ… Каких-либо отличительных черт, говорящих, что в этом [конкретном] доме находится пыточная тюрьма, нет. Это обычные помещенияотметил Прозоров
Ранее бывший заключенный секретной тюрьмы СБУ, руководитель аналитического отдела движения "Другая Украина" Алексей Самойлов рассказал, что самую страшную пыточную СБУ держала в Луганске. А председатель совета "Другой Украины" Виктор Медведчук заявил, что тайная тюрьма под Киевом показала гнилое нутро власти Владимира Зеленского.
О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.
По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков ВСУ.