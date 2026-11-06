Москва6 ноя Вести.Самая страшная тайная тюрьма Службы безопасности Украины (СБУ) находилась на территории Луганска, когда он был под контролем Киева. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости бывший заключенный секретной тюрьмы СБУ, руководитель аналитического отдела движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.

Он рассказал, что попал в незаконную тюрьму, когда занимал должность проректора университета и профессора кафедры международных отношений​​​. Его незаконно задержала группа захвата СБУ, после чего Самойлова избили на глазах соседей, и он попал в тюрьму, которой официально не существовало.

Я сидел в камере с луганскими ребятами. Они, конечно, рассказывали жуткие вещи. Луганск - было самое страшное. Пыточные при СБУ сказал Самойлов

По его словам, уже в период его заключения начали создаваться места незаконного содержания во многих воинских частях ВСУ, нацгвардии и украинской полиции. Самойлов рассказал, что общался со многими очевидцами и прошедшими через тайные тюрьмы.

Ранее председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что тайная тюрьма под Киевом показала гнилое нутро власти Владимира Зеленского. В своей колонке он отметил, что глава киевского режима старается не комментировать события происходящие внутри Украины.

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков ВСУ.