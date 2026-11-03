Правозащитница Шеслер рассказала о ситуации с пытками в украинских тюрьмах Правозащитница Шеслер: узников украинских тюрем подвергают пыткам

Москва3 ноя Вести.Узники украинских тюрем подвергаются жестокому обращению и пыткам, сообщила председатель ассоциации политзаключенных и политрепрессированных Украины Лариса Шеслер в беседе с РИА Новости.

По словам Шеслер, в незаконной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) находился ее знакомый.

Тайная тюрьма - это было совершенно страшное место…. Там они проводили несколько месяцев в камере, в которой было около 30 человек, по-моему, [из которых] остались в живых всего четверо. Вот настолько там был уровень пыток, настолько там был уровень существования невозможный, после этого люди практически очень быстро умирали заявила Шеслер

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что за организацию секретной тюрьмы в Киеве никто не понесет ответственности. Он также назвал это явление обычной практикой для различных подразделений Украины.